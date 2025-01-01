Richterin Barbara Salesch
Folge 1132: Tod im Pfarrhaus
45 Min.Ab 12
Weil sie den Pfarrer für den Tod ihres ungeborenen Kindes verantwortlich macht, soll Lisa ihn mit einem Kissen erstickt haben. Ist sie die Mörderin oder musste der Geistliche sterben, weil er eine Affäre hatte?
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1