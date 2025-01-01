Richterin Barbara Salesch
Folge 1133: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Frank wird beschuldigt, seine schwangere Freundin nach einem handgreiflichen Streit hilflos zurückgelassen zu haben. Ist der Biker ausgerastet, weil er erfahren hat, dass das Kind in Sabrinas Bauch nicht von ihm ist? 2. Fall: Weil ihr Mann sie mit einer Jüngeren betrogen hat, soll Diana ausgerastet, ihn mit Tellern beworfen und schwer verletzt haben. Wollte sich Diana für 20 Jahre Ehejoch rächen oder will Harald ihr nur etwas anhängen, weil sie ihn verlassen hat?
