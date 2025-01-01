Richterin Barbara Salesch
Folge 1137: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Arno wird beschuldigt, den Vater der kleinen Lena nach einem Streit bewusstlos geschlagen und mit dem Auto in einem See versenkt zu haben. Wollte er so verhindern, dass Lars sein Glück mit Lena und ihrer Mutter zerstört oder war der Mordversuch nur inszeniert? 2. Fall: Halb tot geprügelt wird der Obdachlose Peter aufgefunden. Haben Charlotte und Frederik grundlos und mit äußerster Brutalität auf ihn eingeschlagen oder ist Peter ein Dieb und wurde Opfer eines Racheakts?
Richterin Barbara Salesch
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
