Richterin Barbara Salesch
Folge 1139: Sonjas Albtraum
45 Min.Ab 12
Vergewaltigt und erwürgt wird die 17-jährige Sonja in ihrer Wohnung gefunden. Ist sie Kaufhausdetektiv Lorenz zum Opfer gefallen, der Mädchen, die er beim Diebstahl erwischt, zu sexuellen Gefälligkeiten drängt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1