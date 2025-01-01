Richterin Barbara Salesch
Folge 1147: 173
45 Min.Ab 12
Anna wird beschuldigt, ihre Freundin in einen Wald gelockt und dort erstochen zu haben. Hat sie rot gesehen, weil Lena sie mit einer Hetzkampagne fertig machen wollte oder verbarg Lena ein Geheimnis, das zum wahren Täter führt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1