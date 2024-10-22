Richterin Barbara Salesch
Folge 1149: Folge 65
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Katharina wird vorgeworfen, nach der Entführung ihres Babys das Kindermädchen Senta mit mehreren Messerstichen in den Unterleib getötet zu haben. War die Mutter so verzweifelt, dass sie durchgedreht ist und die einzige Person erstochen hat, die wusste, wo ihr Kind ist?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1