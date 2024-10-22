Richterin Barbara Salesch
Folge 1156: Folge 72
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Linda wird beschuldigt, ihren Vermieter über ein Treppengeländer in den Tod gestoßen zu haben. Hat sie sich für die Wohnungskündigung gerächt oder musste Frank sterben, weil er hinter ein Geheimnis seines Mieters Willi gekommen war?
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1