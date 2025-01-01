Richterin Barbara Salesch
Folge 1157: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Valerie ist angeklagt, im Büro ihrer Modellagentur den Vater ihrer verschwundenen Halbschwester Sarah bei einem Streit so verletzt zu haben, dass er im Koma liegt. Ist Valerie wirklich die Täterin oder ist Sarah wieder aufgetaucht und hat sich für die Vergangenheit gerächt?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1