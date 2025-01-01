Richterin Barbara Salesch
Folge 1163: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Auf der Intensivstation soll Daniel seiner Frau die lebenswichtigen Beatmungsschläuche entfernt und sie so getötet haben. Hat er sich an Sandra für den Unfalltod seines kleinen Sohnes gerächt, oder brachte jemand anderes die wehrlose Frau um?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1