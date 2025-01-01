Richterin Barbara Salesch
Folge 1164: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Wilder Sex und eine Überdosis Potenzmittel sollen den rüstigen Wolfgang ums Leben gebracht haben. Wollte seine junge Freundin Jeanette den reichen Mann mit dieser Mischung ins Grab bringen, oder war jemand anderes scharf auf Wolfgangs Geld?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1