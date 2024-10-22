Richterin Barbara Salesch
Folge 1165: Folge 81
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Mit einem Zyankalicocktail soll Heiko seine vermögende Frau vergiftet haben, um sie endlich beerben zu können. Ist der charmante Tennislehrer wirklich ein mörderischer Heiratsschwindler oder geht der Mord aufs Konto eines anderen Familienmitgliedes?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1