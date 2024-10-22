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Richterin Barbara Salesch

Folge 81

SAT.1Staffel 7Folge 1165vom 22.10.2024
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Richterin Barbara Salesch

Folge 1165: Folge 81

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Mit einem Zyankalicocktail soll Heiko seine vermögende Frau vergiftet haben, um sie endlich beerben zu können. Ist der charmante Tennislehrer wirklich ein mörderischer Heiratsschwindler oder geht der Mord aufs Konto eines anderen Familienmitgliedes?

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