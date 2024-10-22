Richterin Barbara Salesch
Folge 1167: Folge 83
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Mit einem Küchenmesser soll Sabine ihrem Mann die Kehle aufgeschlitzt und ihn danach erstochen haben. War es pure Verzweiflung, weil sie den Tyrannen nicht mehr ertragen konnte?
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1