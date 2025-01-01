Richterin Barbara Salesch
Folge 1168: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Mit einem Biss in die Halsschlagader soll Beatrice einen Freund ihres Bruders getötet haben. Hat sie ihr Opfer gebissen und ausbluten lassen, weil sie glaubt, ein Vampir zu sein, oder wurde die Tat inszeniert, um Beatrice ins Gefängnis zu bringen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1