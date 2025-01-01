Richterin Barbara Salesch
Folge 1173: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Ein Video von einer Dessousparty soll der Grund sein, dass Wiebke den Wäscheladen ihrer Freundin Gesa in Brand gesteckt hat. Hat sie sich für den heimlich gedrehten Film gerächt? 2. Fall: Mit heruntergelassener Hose wird Maximilian mit der 17-jährigen Lisa in eindeutiger Situation erwischt. Hat der Aufreißer versucht, die Nichte seiner Freundin zu vergewaltigen oder wollte Lisa den Freund ihrer Tante im Keller verführen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1