Richterin Barbara Salesch
Folge 1177: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Steffen wird beschuldigt, eine Freundin seiner Schwester mit einem Kopfschuss umgebracht zu haben. Musste Renate sterben, weil er die beiden Frauen im Dunkeln verwechselte oder wurde die Tote von ihrer geheimnisvollen Vergangenheit eingeholt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1