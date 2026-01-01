Richterin Barbara Salesch
Folge 1184: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Um ihren Freund Rocko aus dem Gefängnis frei zu pressen, soll Sina die Frau eines verfeindeten Rockerchefs entführt und ihr in den Fuß geschossen haben. Wollte sie ihren Erzfeind Harry so zu einem Mordgeständnis zwingen oder steckt Rockos Motorradgang hinter der Tat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1