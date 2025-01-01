Richterin Barbara Salesch
Folge 1185: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Der Zuhälter Mario wird lebendig in einem Keller eingemauert nachdem er bewusstlos geschlagen wurde. Wollte ihn eine besorgte Mutter verschwinden lassen, um Tochter und Enkelkind aus dem Millieu zu befreien oder ist Mario Opfer der Konkurrenz geworden?
