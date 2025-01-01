Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1191
45 Min.Ab 12

Lara wird beschuldigt, mit einer Wolfsfalle einen Anschlag auf die neue Freundin ihres Ex-Mannes Fred verübt zu haben. Wollte Lara ihre Nebenbuhlerin vertreiben, um Fred zurückzugewinnen oder hat die gemeinsame Tochter Miryam versucht, Betty aus dem Weg zu räumen, um ihre Eltern wieder zusammenzubringen?

SAT.1
