Richterin Barbara Salesch
Folge 1193: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Philine soll versucht haben, ihren nach drei Jahren aus der Haft entlassenen Mann vor eine S-Bahn zu stoßen und so umzubringen. Wollte sie ihn endgültig loswerden, nachdem ihr Plan, ihn für immer hinter Gitter zu bringen, gescheitert war?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1