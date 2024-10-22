Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Folge 110

SAT.1Staffel 7Folge 1194vom 22.10.2024
Folge 110

Folge 110Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1194: Folge 110

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Carla wird beschuldigt, die Ex-Freundin ihres verstorbenen Mannes mit einem Wagenheber halb tot geschlagen zu haben, weil sie sich an Olavs Grab zu schaffen gemacht hat. Sollte Jennifer umgebracht werden, weil sie eine furchtbare Entdeckung gemacht hat?

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen