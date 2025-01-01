Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1195
45 Min.Ab 12

Nach ihrer Entführung wird Anja tagelang in einer Waldhütte gefangen gehalten. Ihr Entführer stellt immer wieder nur eine Frage: Liebst du ihn? Dabei zeigt er ihr das Foto von Claus, mit dem sie eine kurze Affäre hatte. Als Anja nach qualvollen Tagen bejaht, wird ihr das Gesicht zerschnitten. Übte Claus Rache, weil Anja die Affäre beendet hatte?

SAT.1
