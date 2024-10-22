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Richterin Barbara Salesch

Folge 115

SAT.1Staffel 7Folge 1199vom 22.10.2024
Folge 115

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1199: Folge 115

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Aus Wut über eine Zurückweisung soll Moritz die Sekretärin Lea erschlagen haben. Er behauptet aber, er habe sie nur vor ihrem bevorstehenden Tod warnen wollen. Angeblich hat Moritz einen anonymen Mordauftrag erhalten, den er aber nicht ausführen wollte. Ist der ominöse Auftrag nur ein Ablenkungsmanöver oder soll absichtlich eine Spur zu dem jungen Mann gelegt werden?

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