Folge 1209: Richterin Barbara Salesch
45 Min.
Nach einem Streit soll der vorbestrafte Konstantin seinen Bruder angeschossen haben, weil er ein Verhältnis mit dessen Freundin hatte. Sollte Dirk sterben, weil Larissa von Konstantin schwanger war und beide seine Rache fürchteten?
