Richterin Barbara Salesch
Folge 1215: Pärchen sucht
45 Min.Ab 12
Weil Richard bei einer Beförderung übergangen wurde, soll er seinen Kontrahenten in der Firmentiefgarage erschlagen haben. Während er selbst zu den Vorwürfen schweigt, beschuldigt seine Frau ein befreundetes Pärchen. Versucht Richard mit seinem Schweigen etwas zu vertuschen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1