Richterin Barbara Salesch
Folge 1217: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Sybille soll ein Schäferstündchen mit anschließender Übernachtung in einem Hotel genutzt haben, um Juwelier Robert Diamanten im Wert von 150.000 Euro zu stehlen. Hat sie ihren Chef erst verführt und dann ausgeraubt, weil sie in Geldnöten steckt oder hat ihr Ex-Freund seine Finger im Spiel?
