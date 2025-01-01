Richterin Barbara Salesch
Folge 1218: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Mirella soll der schwangeren Ehefrau ihres Liebhabers ein Wehen auslösendes Medikament verabreicht haben, um das ungeborene Baby zu töten. Ist der Abtreibungsversuch der Gipfel einer Reihe von Anschlägen, mit denen Mirella die Ehe von Thomas und Carina zerstören will? Oder ist sie nur zum Spielball einer Intrige geworden?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1