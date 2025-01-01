Richterin Barbara Salesch
Folge 1220: Abschüssig
45 Min.Ab 12
Als verurteilter Kinderschänder versucht Karsten, sich nach seiner Haftentlassung ein neues Leben aufzubauen, aber die Nachbarschaft bekommt Wind von seiner Vergangenheit. Als er von seinem eigenen Wagen am Garagentor eingequetscht wird, steht für ihn fest, dass Petra die Handbremse gelöst und ihn so umbringen wollte. Ist die Mutter aus Angst um ihre Kinder wirklich so weit gegangen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1