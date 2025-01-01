Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1225
45 Min.Ab 12

Gregor ist angeklagt, die ehemalige Freundin seiner Tochter in ein frisch ausgehobenes Grab gestoßen zu haben - Melanie bricht sich einen Arm und verliert das Bewusstsein. Als sie erwacht, ist es Nacht, und sie kann sich nicht allein aus ihrer Lage befreien. Erst am nächsten Morgen hört ein Friedhofsgärtner ihre Hilfeschreie. Wollte Gregor den Tod seiner Tochter rächen, weil er Melanie für deren Mörderin hält?

SAT.1
