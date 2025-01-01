Richterin Barbara Salesch
Folge 1228: Passwort Julie
45 Min.Ab 12
Anne soll versucht haben, ihren Mann Tom mit einem Schuss aus nächster Nähe umzubringen, obwohl sie ein Kind von ihm erwartet - die Kugel verfehlte sein Herz knapp. Wollte sich Anne rächen, weil sie ihn für den Selbstmord ihrer Mutter vor zehn Jahren verantwortlich macht oder steckt ihr verschwundener Vater dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1