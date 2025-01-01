Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1228
Folge 1228: Passwort Julie

45 Min.Ab 12

Anne soll versucht haben, ihren Mann Tom mit einem Schuss aus nächster Nähe umzubringen, obwohl sie ein Kind von ihm erwartet - die Kugel verfehlte sein Herz knapp. Wollte sich Anne rächen, weil sie ihn für den Selbstmord ihrer Mutter vor zehn Jahren verantwortlich macht oder steckt ihr verschwundener Vater dahinter?

