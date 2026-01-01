Richterin Barbara Salesch
Folge 1230: Rotes Haar
45 Min.Ab 12
An einen Stuhl gefesselt und mit Stofffetzen geknebelt soll der 28-jährige Oliver seine Nachbarin Anke sieben Stunden im Keller gefangen gehalten haben. Wirklich beängstigend wurde die Situation für die eingeschüchterte Frau, als der Entführer begann, ihr die roten Haare strähnenweise abzuschneiden. Wollte Oliver sie umbringen oder wollte sich ihr Ex-Freund rächen, weil er verlassen wurde?
Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1