Richterin Barbara Salesch
Folge 1232: Die Dunkelkammer
45 Min.Ab 12
Um den Tod ihres Lebensgefährten zu rächen, soll Anna die vermeintliche Mörderin für acht Tage in eine Dunkelkammer gesperrt haben - ohne Licht und ohne Essen. Wollte Anna sie zu einem Geständnis zwingen oder hat Elisa ihr Martyrium nur erfunden, um Anna hinter Gitter zu bringen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1