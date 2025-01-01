Richterin Barbara Salesch
Folge 1247: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Ralf wird beschuldigt, seinem Pflegesohn Kai mit einem Schlagholz den Kiefer zertrümmert zu haben. Hat Ralf seinen Frust an dem Jungen ausgelassen, weil er bei seiner Frau Bianca nur noch die zweite Geige spielt und Kai von ihr abgöttisch geliebt wird? Oder hat vielleicht Kais krimineller Bruder Axel seine Finger im Spiel?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
