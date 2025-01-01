Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1248
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1248: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Rocker Michael soll seinen eigenen Bruder mit einem Baseballschläger erschlagen haben. Konnte der Ex-Knacki nicht ertragen, dass Sven ihm während seiner Haftzeit den Rang in der Rocker-Gang abgelaufen hatte, oder hat Michael herausgefunden, dass sein kleiner Bruder als Verbindungsmann für die Polizei gearbeitet hat?

