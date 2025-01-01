Richterin Barbara Salesch
Folge 1248: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Rocker Michael soll seinen eigenen Bruder mit einem Baseballschläger erschlagen haben. Konnte der Ex-Knacki nicht ertragen, dass Sven ihm während seiner Haftzeit den Rang in der Rocker-Gang abgelaufen hatte, oder hat Michael herausgefunden, dass sein kleiner Bruder als Verbindungsmann für die Polizei gearbeitet hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1