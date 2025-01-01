Richterin Barbara Salesch
Folge 1249: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Mit zwei Molotow-Cocktails soll Murat seine Schwester Sibel aus dem Haus ihres Freundes gezwungen haben - in letzter Sekunde konnte sich die junge Türkin vor den Flammen retten. Als Sibel sich in Sicherheit wähnt, wird sie von ihrem Bruder entführt und in einer engen Kammer gefangen gehalten. Wollte Murat die Familienehre wieder herstellen, weil sich Sibel permanent weigerte, sich von ihrem deutschen Freund René zu trennen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1