Richterin Barbara Salesch
Folge 1263: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Die gerade erst aus der Haft entlassene Lea soll bei dem Ex-Freund ihrer Mitinsassin Mirjam eingebrochen sein und wertvollen Schmuck gestohlen haben. Hat sie die Freundschaft ausgenutzt, um bei Ebby groß abzukassieren? Oder hat Mirjam, die schon einmal versucht hat, Ebby zu töten, den Rachefeldzug gegen ihren Ex fortgesetzt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1