Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1296
44 Min.Ab 12

Tanja ist angeklagt, ihren Freund Peter mit einer Eisenstange in der Tiefgarage niedergeschlagen und anschließend mit einer Decke erstickt zu haben. Hat sie die Nerven verloren, weil er wieder zurück zu seiner Ex-Frau Marie wollte? Oder ist sie es, die aus Eifersucht späte Rache geübt hat und Tanja als Sündenbock benutzt?

SAT.1
