Richterin Barbara Salesch
Folge 1301: Ungeliebt
44 Min.Ab 12
Stella wurde vor ihrem Haus niedergeschlagen, in ein altes Firmengebäude verschleppt und gefangen gehalten. Nach mehreren Tagen gelingt ihr die Flucht. Doch als sie ihr Gefängnis verlässt, wird sie gesteinigt und schwer verletzt. Hat ihre Internetbekanntschaft Oliver nach einem Rendezvous leichte Beute gesucht oder wollte sich ihr Mann Frank für Stellas zahlreiche Affären rächen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1