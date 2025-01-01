Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ungeliebt

SAT.1Staffel 8Folge 1301
Folge 1301: Ungeliebt

44 Min.Ab 12

Stella wurde vor ihrem Haus niedergeschlagen, in ein altes Firmengebäude verschleppt und gefangen gehalten. Nach mehreren Tagen gelingt ihr die Flucht. Doch als sie ihr Gefängnis verlässt, wird sie gesteinigt und schwer verletzt. Hat ihre Internetbekanntschaft Oliver nach einem Rendezvous leichte Beute gesucht oder wollte sich ihr Mann Frank für Stellas zahlreiche Affären rächen?

SAT.1
