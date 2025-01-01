Richterin Barbara Salesch
Folge 1302: Brüderchen und Schwesterchen
44 Min.Ab 12
Zwei Frauenleichen, wenige Meter von einander entfernt, geben Rätsel auf: Beide wurden nicht am Fundort ermordet, sondern nur dort abgelegt. Eine der Frauen soll von Kriminalkommissarin Nina ermordet worden sein. Hat sie ihre Karriere aufs Spiel gesetzt, weil Anna früher in kriminellen Kreisen verkehrte und deshalb eine Gefahr für ihren Bruder darstellte oder soll sie als Opfer herhalten, weil sie den wahren Mörder schützen muss?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1