Richterin Barbara Salesch
Folge 1303: Der tote Richter
43 Min.Ab 12
Noch am Tag seiner Haftentlassung soll der 35-jährige Rene den Richter Dr. Merkelbach in seiner Villa mit drei Schüssen hingerichtet haben, um sich für zehn Jahre zu rächen, die er unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Mysteriös ist die Tatsache, dass Merkelbachs Frau verschwunden ist ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1