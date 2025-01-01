Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 1303
Folge 1303: Der tote Richter

43 Min.Ab 12

Noch am Tag seiner Haftentlassung soll der 35-jährige Rene den Richter Dr. Merkelbach in seiner Villa mit drei Schüssen hingerichtet haben, um sich für zehn Jahre zu rächen, die er unschuldig im Gefängnis gesessen hat. Mysteriös ist die Tatsache, dass Merkelbachs Frau verschwunden ist ...

