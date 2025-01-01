Richterin Barbara Salesch
Folge 1313: Yakuza
44 Min.Ab 12
Yoshiko wird hinterrücks mit einem japanischen Messer in einem Hotelzimmer erstochen. Ist ihr drogensüchtiger Freund Tom ausgerastet, weil er es nicht ertragen konnte, dass seine schwangere Freundin bei einem Begleitservice arbeitet? Oder unterhielt Yoshiko Kontakte zur japanischen Mafia?
