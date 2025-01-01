Richterin Barbara Salesch
Folge 1322: Wurmkur
44 Min.Ab 12
Kerstin kommt in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus - fast immer tödlich wirkende Tropen-Würmer haben ihren Körper befallen, wichtige Organe bereits angegriffen. Da sie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr in den Tropen gewesen ist, muss sie absichtlich infiziert worden sein. Doch wer trachtet der herzkranken Frau nach dem Leben?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1