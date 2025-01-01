Richterin Barbara Salesch
Folge 1323: Streit unter Brüdern
44 Min.Ab 12
Frank wird beschuldigt, nach einem Streit seinen gerade aus dem Gefängnis entlassenen Bruder Werner vom Balkon gestoßen und anschließend auf den bewusstlosen Mann eingeprügelt zu haben. Frank hatte sich an Werners Ehefrau Christina herangemacht, als der wegen eines bewaffneten Überfalls eine mehrjährige Haftstrafe absitzen musste.
Richterin Barbara Salesch
