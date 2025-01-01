Richterin Barbara Salesch
Folge 1327: Spurensuche
44 Min.Ab 12
Auf dem Weg zur Polizei wird Au-pair-Mädchen Anna mit ihrem Fahrrad von einem Auto abgedrängt - sie stürzt in den Straßengraben und verletzt sich schwer. Sie ist sicher, dass Marie hinter dem Steuer gesessen hat: Sie wollte damit angeblich verhindern, dass ihr Adoptivvater von Anna wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt wird.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1