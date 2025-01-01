Richterin Barbara Salesch
Folge 1330: Folge 58
44 Min.Ab 12
Der Drogendealer Dieter alias "DJ" erleidet schwerste Kopfverletzungen nachdem Kathleen mehrfach mit einer Statue auf ihn eingeschlagen haben soll. Wollte sie ihn töten, weil sie Angst hatte, dass er ihren drogensüchtigen Sohn Jörg nicht in Ruhe lässt? Oder hat "DJ", der seit Jahren in zwielichtige Geschäfte verwickelt ist, panische Angst vor dem wahren Täter und beschuldigt Kathleen deshalb, obwohl sie nicht mal in der Nähe des Tatorts gewesen ist?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1