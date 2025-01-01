Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Die Grabrede

SAT.1Staffel 8Folge 1344
Die Grabrede

Die GrabredeJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1344: Die Grabrede

44 Min.Ab 12

Lynn soll ihre Mutter Elena nach einer Auseinandersetzung im Schlaf überrascht und diese mit einer Stehlampe erheblich verletzt haben. Lynn war sauer auf ihre Mutter, weil Elena wenige Tage vor der Trauung versucht hat, mit Daniel, dem Verlobten ihrer Tochter, anzubändeln. Lynns kleine Schwester Nina behauptet, dass sie Lynn aus der Wohnung hat flüchten sehen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen