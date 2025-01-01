Richterin Barbara Salesch
Folge 1345: Schneewittchen
44 Min.Ab 12
Barkeeper Jan soll Lene, die Schwester seiner Freundin, und deren beste Freundin Sonja während eines Clubbesuchs mit einer Droge willenlos gemacht haben, um sie anschließend in seiner Wohnung zu vergewaltigen. Lene entkam, Sonja hingegen wurde missbraucht und vor einem Krankenhaus abgelegt. Steckt Jan hinter der Tat oder ist der wahre Peiniger ist noch auf freiem Fuß?
