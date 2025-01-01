Richterin Barbara Salesch
Folge 1346: Oberstaatsanwalt auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Jenny soll Oberstaatsanwalt Michael betäubt und vor der Kneipe einer Autoschieberbande abgelegt haben, gegen die Michael ermittelt. Hat sie anschließend anonym bei der Bande angerufen, damit diese ihrem Ex-Geliebten den Garaus machen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1