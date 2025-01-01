Richterin Barbara Salesch
Folge 1347: Mutter mit 16
44 Min.Ab 12
Nach einer Talk-Show, in der Christian erfahren hatte, dass das Baby seiner erst 17-jährigen Freundin Vanessa gar nicht von ihm ist, soll er versucht haben, diese umzubringen. Vanessa konnte sich schwer verletzt retten. Wurde Christian aus gekränktem Stolz zum Täter, oder steckt der wahre Vater des Kindes hinter dem Anschlag?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1