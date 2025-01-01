Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Katz und Maus

SAT.1Staffel 8Folge 1349
Katz und Maus

Richterin Barbara Salesch

Folge 1349: Katz und Maus

45 Min.Ab 12

Zuerst wird Nulpe die linke Hand an die Wand genagelt, kurz darauf versucht jemand, seine Freundin Senta zu erschießen. Wollte die Rockergang "Fire Devils" sie aus dem Weg räumen, weil sie den Gangchef bei der Polizei angezeigt hat? Oder steckt die "Albanermafia" hinter beiden Taten, weil sie die Alleinherrschaft über Prostitution und Drogenhandel in der Stadt übernehmen will?

