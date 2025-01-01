Richterin Barbara Salesch
Folge 1352: Missglückte Rettung
44 Min.Ab 12
Bei einem Überfall soll Paul die Mutter seiner Freundin schwer verletzt haben. Ist der Exjunkie wirklich auf Maria losgegangen, weil die ihrer Tochter Anna den Umgang mit ihm verboten hat? Oder steckt doch Marias jugendlicher Ehemann Volker hinter dem Attentat
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1